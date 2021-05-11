Биомаркеры – это молекулы, которые могут указывать на определенную болезнь или присутствие паразитов в организме. К примеру, специфические антитела в организме свидетельствует о той или иной инфекции. Есть также биомаркеры рака, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний.
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Эти вещества часто используют для оценки эффективности диет для здоровья.
Чтобы понять, может ли выбор диеты повлиять на уровень биомаркеров в крови и моче, исследователи из Университета Глазго провели кросс-секционное исследование. Ученые проанализировали данные 177 723 здоровых участников (в возрасте от 37 до 73 лет), 4 111 из которых были вегетарианцами, а 166 516 из которых – мясоедами. Все они сообщили, что радикально не меняли свою диету за последние 5 лет.
Исследователи изучили взаимосвязь 19 биомаркеров в крови и моче участников. Они были связаны с диабетом, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями печени, костей, суставов и функционирование почек.
Результаты исследования
- Даже после учета таких важных факторов развития заболеваний, как возраст, пол, образование, этническая принадлежность, ожирение, курение и употребление алкоголя, вегетарианцы имеют значительно более низкий уровень 13 биомаркеров.
- Эти биомаркеры включают общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (так называемый "плохой холестерин"), аланинаминотрансфераза (АСТ), инсулиноподобный фактор роста, урат, общий белок, креатинин и другие важные биомаркеры.
- Но не все так просто. Потому что вместе с тем у вегетарианцев ниже уровень полезных биомаркеров, в частности "хорошего холестерина", витамина D и кальция.
- Кроме этого, у них был значительно выше уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина С (который сигнализирует о плохом состоянии почек).