Центр общественного здоровья официально обратился к Чешской Республике, чтобы выяснить обнаруживали ли у украинца из Закарпатья новый мутировавший штамм SARS-CoV-2.

Национальный координационный центр по реагированию на вспышки Чехии на запрос украинской стороны сообщил, что в Чехии не обнаружено ни одного случая нового штамма VUI-202012/01 SARS-CoV-2. Об этом пишет пресс-служба ЦОЗ.

Читайте также Как в марте: Великобритания в третий раз вводит жесткий локдаун – что известно

Это доказывает неправдивость информации, которая распространялась в украинских СМИ в декабре 2020 года, что якобы на Закарпатье у пациента был обнаружен новый мутировавший штамм коронавируса, который циркулирует в Великобритании,

– заявили в центре.

По состоянию на 5 января в Украине не зафиксировано официально ни одного случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции.

Что известно о заявлениях относительно нового штамма коронавируса в Украине

Напомним, в декабре 2020 года инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм уже зафиксирован у пациентов из Украины.

"Один из таких примеров – мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – сказал ранее Петров в эфире одного из украинских телеканалов.

Новый штамм коронавируса: что известно

В Великобритании обнаружили вспышку нового штамма коронавируса. Сначала жесткий локдаун ввели в Лондоне и еще нескольких восточных городах. Из-за этого страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее предыдущих версий. Пока нет данных о том, как он влияет на течение болезни. В ВОЗ пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала