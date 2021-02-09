В вопросах противодействия распространению COVID-19 большое значение имеет сотрудничество местной власти, областных государственных администраций и центральных органов власти. Часть ответственности лежит именно на местном руководстве.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" отметил, что благодаря постоянной координации ОП, Минздраву и руководителям ОГА удается контролировать количество свободных коек в медучреждениях в регионах и понимать динамику заболеваемости.

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"Во время процесса децентрализации, который и сейчас продолжается в стране, большая ответственность и работа возложены именно на областные государственные администрации, на местное самоуправление. И это главное, но некоторые из органов местного самоуправления еще не до конца это понимают", – отметил Кирилл Тимошенко.

Обеспечение коек для больных COVID-19

По его словам, фактически с ноября, когда в Украине было 50 тысяч коек для больных COVID-19 – смогли сделать 65 тысяч кроватей. В то же время Тимошенко рассказал о том, как происходит соответствующий процесс.

Каждый глава области собирает своих медиков вместе с Минздравом, понимает, какие больницы могут быть подключены к программе борьбы с COVID - 19 и где могут быть созданы дополнительные кровати,

Вместе с Национальной службой здоровья Украины они подписывают контракты, входят в пакетное обслуживание и так увеличивают количество коек, добавил Кирилл Тимошенко.

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что фактически за 7 недель удалось добавить 35 тысяч кислородных точек. Он добавил, что сейчас в некоторых областях уровень обеспеченности кислородом достигает 95 – 98%.

"Это большой показатель, и это в количестве не просто 2 – 3 концентратора или централизованный кислород – это большое количество точек, которые мы подключаем", – констатировал Кирилл Тимошенко.

Обратите внимание! В Украине обнаружили 2 656 новых больных COVID-19 за последние сутки – 9 февраля. В то же время сделали почти 31 тысячу тестирований.