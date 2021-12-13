Женщины чаще страдают от синдрома постковидного

Новое исследование провели специалисты Клиники Майо, которые проанализировали данные первых 108 пациентов, обратившихся с постковидными проявлениями. Ученые обратили внимание на то, что 75% пациентов – это женщины, средний возраст составлял 46 лет.

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Некоторые из них страдали сопутствующими заболеваниями – ожирением, желудочно-кишечными расстройствами, примерно у трети пациенток до заражения была диагностирована депрессия и тревожность.

Самые частые симптомы

Кроме того, симптомы постковидного синдрома также отличаются в зависимости от пола пациента. Женщины чаще жаловались на хроническую усталость (59%), кашель (58%), одышку (52%), боль в мышцах (50%). У мужчин самым распространенным симптомом была одышка (58%). У женщин также чаще были повышены маркеры воспаления по сравнению с мужчинами.

Поскольку это надзорное исследования, ученые пока не знают, с чем связаны эти различия. Они призвали своих коллег обращать внимание на совокупность симптомов постковидного синдрома у мужчин и женщин, чтобы найти какие-то закономерности и выработать эффективные методы лечения.

Предварительное исследование

О том, что пациентки могут чаще сталкиваться с долгосрочными симптомами коронавируса, ученые заявили еще в марте. Они опубликовали результаты небольшого исследования, в котором оценивались последствия COVID-19 и обнаружили, что большинство тех, кто обратился с разными жалобами, — это женщины.