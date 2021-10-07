У женщин уровень антител оказался выше после второй вакцинации от COVID-19: исследование

У женщин, как правило, более высокая защита от коронавируса, чем у мужчин, после того, как они получили вторую дозу вакцины. Хотя иммунитет обоих полов ослабляется в течение нескольких месяцев после полного курса прививки.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Израиля. У женщин обычно была большая защита от коронавируса, чем у мужчин, после получения второй вакцины Pfizer-BioNTech.

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Что известно о результатах исследования

Специалисты проверили уровень антител в более чем 26 тысячах проб крови.

Их взяли у тех, кто выздоравливал от COVID-19, а также у вакцинированных и непривитых граждан страны.

Участие в исследовании приняли и более 4 800 вакцинированных медработников в Израиле.

Промежуток времени – с декабря по июль 2020 года – в этот период Израиль провел одну из первых в мире общенациональных вакцинаций.

Неожиданные результаты: у женщин больше антител

Результаты показали, что антитела против коронавируса среди вакцинированных людей резко упали в течение 80 дней после второй дозы вакцины. Говорится только о препарате от Pfizer.

У женщин было больше антител, чем у мужчин – как на пике, так и в конце исследования.

При чем здесь гормоны

Исследователи обратили особое внимание на различия в концентрации антител в крови между вакцинированными женщинами и мужчинами.

У женщин уровень антител начинает расти с 51 года, причем он заметно выше, чем у мужчин того же возраста,

– отметили ученые.

Это явление может быть связано с тем, что примерно в этом возрасте наблюдается изменение уровня гормона эстрогена, который влияет на иммунную систему.

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У мужчин повышение уровня антител наблюдается в более раннем возрасте, начиная примерно с 35 лет. Это может быть связано с изменениями уровня мужского полового гормона тестостерона.

Как иммунитет зависит от возраста

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, также свидетельствует о том, что люди в возрасте от 18 до 45 лет имели более сильный иммунитет, чем те, кому за 65 после того, как они получили вторую прививку.

Несмотря на это вакцины против коронавируса остаются эффективными для предотвращения госпитализации.

Эффективность Pfizer через полгода падает вдвое: исследование

Источник: The Lancet

Эффективность вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech снижается почти вдвое через 6 месяцев после завершения вакцинации. Показатель эффективности падает с 88% до 47%.

Впрочем, эффективность вакцины против варианта Дельта в течение первого месяца после второй прививки составляет 93%, но уже через 4 месяца снижается до 53%.

Против других штаммов эффективность снизилась до 67% с 97%.