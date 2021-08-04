26-летняя женщина обратилась к медикам с болью под мышкой. 2 дня перед визитом к врачу она родила ребенка естественным путем.

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При обследовании медики обнаружили круглую, твердую и четко очерченную подмышечную массу (панель A), которая выделяла белые выделения при нажатии (панель B).



Молочная железа под мышкой / Фото Hospital de Santa Maria

Что это за состояние и почему он возникает

Это редкий вид полимастии – состояния, при котором дополнительная ткань груди развивается вдоль бывшего эмбрионального грудного гребня во время развития плода. Как правило, такие молочные железы недоразвиты. И при норме исчезают везде, кроме груди.

У женщины она стала заметной уже после родов.

Так, в послеродовой период молоко может быть следствием тканей, которые могут увеличиваться в размерах. В некоторых случаях это вызывает боль и дискомфорт.

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