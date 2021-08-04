У женщины под мышкой образовалась молочная железа: фото
Источник:NEJM
Медики из Португалии описали редкий случай образования молочной железы под мышкой. У женщины началась лактация из подмышки.
26-летняя женщина обратилась к медикам с болью под мышкой. 2 дня перед визитом к врачу она родила ребенка естественным путем.
К теме Врач-репродуктолог полвека оплодотворял женщин своей спермой без их согласия
При обследовании медики обнаружили круглую, твердую и четко очерченную подмышечную массу (панель A), которая выделяла белые выделения при нажатии (панель B).
Молочная железа под мышкой / Фото Hospital de Santa Maria
Что это за состояние и почему он возникаетЭто редкий вид полимастии – состояния, при котором дополнительная ткань груди развивается вдоль бывшего эмбрионального грудного гребня во время развития плода. Как правило, такие молочные железы недоразвиты. И при норме исчезают везде, кроме груди.
У женщины она стала заметной уже после родов.
Так, в послеродовой период молоко может быть следствием тканей, которые могут увеличиваться в размерах. В некоторых случаях это вызывает боль и дискомфорт.
Что сейчас известно о состоянии роженицы
- В итоге пациентке установили лимфаденопатию и липому.
- К счастью, липома доброкачественная.