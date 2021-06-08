У жителя Львовщины обнаружили бразильский штамм коронавируса

У жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили бразильский вариант вируса. Поскольку недуг диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно мужчина подхватил инфекцию.

8 июня главная эпидемиолог Львовской области и глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко рассказала, что у местного мужчины лабораторно подтвердили наличие бразильского штамма коронавируса. Симптомы болезни появились вскоре после того, как он приехал в Италию.

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О недуге жителя Львовщины местным эпидемиологам сообщили в Центре общественного здоровья Киева. После этого на коронавирус протестировали людей, с которыми больной контактировал во Львове. В итоге они получили отрицательные результаты тестов.

После обследования у него подтвердили бразильский штамм COVID-19. Лиц, с которыми кем он контактировал во Львове, обследовали и у них коронавирус не выявили, но вероятно, что инфицирование произошло внутри страны,

– рассказала Наталья Тимко-Иванченко.

Ранее эпидемиолог подчеркивала, что если человечество начнет чаще мигрировать между странами, это может повлечь наступление четвертой волны коронавируса.

Жители Львовщины уже встретились с различными штаммами COVID-19, в частности с британским. Остается опасность прихода индийского и других штаммов. Чем больше будет миграция людей между странами, тем больше риски того, что к нам придет 4 волна коронавируса,

– заявила она.

Ситуация с коронавирусом на Львовщине: что известно

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 8 июня во Львовской области зарегистрировали более 136 тысяч больных коронавирусом, 59 из которых за минувшие сутки.

Более 130 жителей региона уже выздоровели. Впрочем, 3 597 больных COVID-19 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас от болезни на территории Львовщины продолжают лечиться 2 339 пациентов.