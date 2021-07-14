У жительницы Сумщины из-под пломбы вытащили клеща: она заболела болезнью Лайма

В Сумской области у женщины под пломбой нашли клеща. После этого у нее обнаружили клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

В 2020 году жительница города Шостка дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обратилась к частному стоматологу, но зуб продолжал беспокоить пациентку.

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В декабре женщина уже обратилась в стоматполиклинику, но там сказали, что все нормально. В июле 2021 года женщина снова посетила врача, но уже частного.

Мне убрали пломбу, а потом доктор говорит: "Что-то здесь черненькое. Какая-то лапка",

– рассказывает Лариса.

Позже в лаборатории установили, что это клещ (уже неживой). Но даже мертвый клещ выделяет токсины. Лариса сдала анализ крови на клещевой боррелиоз, результат которого оказался положительным.

К счастью, женщина перенесла болезнь в легкой форме. По ее словам, ранее чувствовала недомогание, также у нее были повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не снимались обезболивающими таблетками и нарушение кальциевого обмена. В больницу женщина не обращалась.

Откуда взялся клещ – неизвестно. Пациентка пыталась пообщаться с частным стоматологом, у которой первый раз лечила зуб.

Врач очень рассердилась. Мол, в чем я ее обвиняю, она десятки лет работает,

– рассказала женщина.

Врач предположила, что клещ мог проникнуть через десну.