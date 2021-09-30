Беспокоиться о здоровье и жизни сотрудников в условиях пандемии COVID-19 является новым проявлением социальной ответственности бизнеса. Снизить риск вспышки инфекции в коллективе вполне возможно.

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Что может сделать работодатель, чтобы уберечь работников от COVID-19

По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы или гибкое рабочее время. Решите, существует ли потребность в обязательном присутствии работника на рабочем месте, или он может выполнять ту же работу, но из дома;

Организовать безопасное рабочее место: обеспечить физическую дистанцию между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекцию помещений.

Записать как минимум 50 человек из коллектива на вакцинацию от коронавирусной болезни. Для этого нужно оставить заявку по номеру 0 800 60 20 19 для выезда мобильной бригады.

Обеспечить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным COVID-19. Также можно разработать отдельные правила, как действовать в случае, когда кто-то из работников ушел на вынужденную самоизоляцию или заболел.

Расширить использование электронного документооборота, что позволит уменьшить количество контактов между работниками.

Кроме того, работодатель может распространять среди работников достоверные и актуальные источники информации о COVID-19 и вакцинацию против болезни.

Приятностью и для начальства, и для коллектива будет бонус в виде оказания психологической помощи. Страх заболеть, заразить близких или же последствия переноса коронавирусной болезни – все это может влиять на состояние сотрудников и качество работы.

В Минздраве отмечают, что единственным путем преодолеть пандемию COVID-19 и избежать сложного течения болезни является вакцинация. Для того, чтобы получить прививку необходимо выбрать ближайший пункт прививки, удобное время и вакцину.