Как уберечь семью, если заболели коронавирусом
Источник:Минздрав
В Министерстве здравоохранения опубликовали советы, которые помогут защитить родных в случае, если вы заболели коронавирусом.
Если вы получили положительный тест, а изолироваться от семьи нет возможности, нужно максимально ограничить контакт с родными и соблюдать правила гигиены.
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Как защитить родных от инфицирования:
- Оставайтесь в отдельной комнате. По возможности, пользуйтесь отдельной ванной комнатой.
- Держитесь на дистанции, особенно от тех, кому грозит тяжелое протекание COVID-19.
- Во время чихания и кашля используйте салфетку или прикрывайтесь локтем.
- Когда рядом другие люди, носите маску и попросите их делать то же самое.
- Регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик.
- Дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь.
- Регулярно открывайте окна и двери, по возможности пользуйтесь воздухоочистителем.
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