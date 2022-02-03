Как уберечь семью, если заболели коронавирусом

В Министерстве здравоохранения опубликовали советы, которые помогут защитить родных в случае, если вы заболели коронавирусом.

Если вы получили положительный тест, а изолироваться от семьи нет возможности, нужно максимально ограничить контакт с родными и соблюдать правила гигиены.

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Как защитить родных от инфицирования:

Оставайтесь в отдельной комнате. По возможности, пользуйтесь отдельной ванной комнатой.

Держитесь на дистанции, особенно от тех, кому грозит тяжелое протекание COVID-19.

Во время чихания и кашля используйте салфетку или прикрывайтесь локтем.

Когда рядом другие люди, носите маску и попросите их делать то же самое.

Регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик.

Дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь.

Регулярно открывайте окна и двери, по возможности пользуйтесь воздухоочистителем.



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