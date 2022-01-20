Как уберечься от рака шейки матки: самые частые причины заболевания

Рак шейки матки – один из самых распространенных видов онкологии среди женщин. Однако развитие заболевания можно предупредить, если вовремя его обнаружить.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Все это – в рамках Всемирной недели осведомленности о раке шейки матки, чтобы как можно больше людей знали, как они могут уменьшить свой риск заболевания.

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Что надо знать о раке шейки матки

Самой частой причиной рака шейки матки является заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ). Чаще всего недуг выявляют у женщин, старше 30 лет.

ВПЧ – что это? Это распространенный вирус, который передается от одного человека другому половым путем. По крайней мере, половина сексуально активных людей будет иметь ВПЧ в какой-то момент своей жизни. У некоторых из них инфекция может возникать повторно. Пик заболеваемости наступает впоследствии после начала половой жизни.

Рак шейки матки сопровождается серьезными сопутствующими заболеваниями: так, у женщин, живущих с ВИЧ, в 4 раза выше вероятность развития рака шейки матки. А у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека, вдвое выше вероятность инфицирования ВИЧ.

Каждая женщина имеет риск развития рака шейки матки,

– отметили в Минздраве.

Симптомы

В то же время стоит помнить, что развитие рака на первых этапах проходит бессимптомно, – женщина не может сама его обнаружить. Однако можно наблюдать самые распространенные признаки:

нетипичное вагинальное кровотечение, в частности после менопаузы, после полового акта или между регулярными менструациями;

изменения влагалищных выделений;

боль или дискомфорт во время полового акта;

непонятные боли в пояснице или между тазобедренными костями.

Чтобы избежать развития рака, стоит придерживаться таких правил:

регулярно проходить скрининг (для этого использовать ПАП-тест, каждая женщина хотя бы раз в год должна посещать гинеколога). Интервалы между такими обследованиями должны быть не менее 5 лет, рекомендовано делать его раз в 3 года;

делать прививку от ВПЧ (вакцинация – доказанный и эффективный метод профилактики рака шейки матки, она на 90% уменьшает вероятность развития новообразований, уколы надо делать девушкам в возрасте 9 – 14 лет, еще до начала половой жизни).