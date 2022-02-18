Уберите с полок: какие масла могут навредить вашему здоровью

Чтобы выбрать хорошее масло, нужно обращать внимание на маркировку: наибольшую ценность имеет продукт, полученный из плодов оливы первого холодного отжима (Extra virgin olive oil).

Зато масла, которые имеют аббревиатуру RBD – refined, bleached, deodorized (рафинированные, отбеленные, дезодорированные) – не лучший выбор. Об этом рассказала нутрициолог, эксперт по питанию Анастасия Голобородько.

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Почему масла с такой маркировкой лучше не потреблять

Масла, которые имеют аббревиатуру RBD, получают путем измельчения растительного материала, обычно семена для отжима с последующей экстракцией растворителем, водородом, чаще всего гексаном, для получения суперочищеной буквально от всего масла.

Как и в случае со многими пищевыми продуктами высокой степени переработки, есть вопросы относительно безопасности этого масла.

Причина неочевидна

Гидрогенизация – процесс частичного или полного насыщения водородом. Во-первых, считать гексан вредным – ошибочно, это миф! Гексан – очень летучий растворитель (точка кипения 69ºC) с очень низкой токсичностью (LD50 для крыс 49,0 миллилитра на 1 кг).

Гексан использовался для извлечения масла с 1930-х годов. Остаток до 0,8% и это НЕ вредит. Вредит другое – слишком массивное вмешательство заводов,

– подчеркнула Анастасия Голобородько.

Процесс изготовления рафинированного масла

Когда масло дезодорируется, подвергается воздействию температуры выше 200 °С (до 235 °C) под вакуумом в течение времени для удаления летучих компонентов (свободные жирные кислоты и фосфолипиды).

Во время воздействия высоких температур небольшое количество ненасыщенных жирных кислот – ω-6-линолевая и ω-3-линоленовая – превращаются в изомеры трансжирных кислот.

Почему это плохо? Даже довольно низкие уровни транс-изомеров ω-3-линоленовой кислоты могут вредно действовать на фракции холестерина, накоплению в сосудистой стенке.

Анастасия Голобородько – нутрициолог “Масла и так при распаде от нагревания проходят процесс окисления и выделения свободных радикалов. Поэтому, рафинированные, фритюр, маргарины – совсем не ок (не подходит для потребления). Почему они в продаже? Официальная позиция: в случае несистематического употребления не вредно”.

Трансжиры – магнит для воспалений

А дальше – маркетинг, объясняет эксперт. Ведь, та же молекула, структуру которой мы запишем набором элементов, может выглядеть и вести себя по-разному.

На самом деле трансжиры – дефектная молекула, которая встраивается в мембраны клеток и приводит к серьезным последствиям для здоровья вплоть до переходноклеточных состояний – "магнит для воспалений".

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