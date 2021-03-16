Бытовая химия может повышать риск преждевременных родов. В частности, химические вещества, называемые полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ), которые применяют как огнезащитную пропитку в таких предметах, как мебель и ковры.

Суть исследования

Для исследования исследователи проанализировали образцы крови более 3500 беременных женщин, в том числе и 184 женщин, чьи дети родились раньше срока, на предмет содержания в крови ПБДЭ. Почти у всех были обнаружены уровни ПБДЭ в крови. В зависимости от уровня женщин разделили на 4 группы.

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После учета других факторов риска для преждевременных родов — таких, как этническая принадлежность, возраст и курение во время беременности, исследователи обнаружили, что женщины с высоким уровнем ПБДЭ имели на 75% больше шансов на внезапные ранние роды по сравнению с женщинами с низкими уровнями этих эфиров.

Какой уровень является критическим

Исследование показало, что женщины с концентрацией ПСДЭ выше 4 нанограммов на миллилитр крови примерно в 2 раза чаще рожали раньше через кесарево сечение или искусственные роды из-за опасений по поводу безопасности матери или ребенка.

Исследователи не обнаружили повышенного риска преждевременных родов у женщин с уровнем ПБДЭ ниже этого уровня.

Антипирены могут значительно влиять на роды, даже если воздействие произошло на ранних сроках беременности,

– сказал ведущий автор исследования Морган Пелтьер.

По данным ученых, несмотря на то, что химические вещества ПБДЭ используют с добрыми намерениями, они могут представлять серьезную проблему для здоровья, которая может иметь долгосрочные последствия для детей.

Справка: преждевременные роды являются основной причиной смерти новорожденных и связаны с долгосрочными неврологическими расстройствами, в частности провоцируют церебральный паралич, шизофрению и проблемы с обучением.