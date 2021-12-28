А также у тех, кто не подозревает о заболевании. Об этом предупреждает американская кардиологическая ассоциация (AHA).

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Почему убирать снег – опасно

Уборка снега – очень трудоемкое занятие, усиливающееся влиянием низких температур на ваше тело. Это повышает кровяное давление и одновременно сужает коронарные артерии. Об этом сообщил Барри Франклин – ведущий автор научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.

Это действительно "идеальный шторм" для острых сердечных приступов,

– сказал он.

Что показали исследования

Исследователи обнаружили, что даже после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений участников превысила верхнюю границу. Это сравнимо с кардиотренировкой.

"У наименее подготовленных испытуемых была самая высокая частота сердечных сокращений при работе лопатой", – сказали ученые.

Поэтому многочисленные исследования обнаружили опасность уборки снега. И пришли к выводу, что острые сердечные приступы могут быть связаны с физическими упражнениями.

Внимание! Сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.

Кто в группе риска

Влияние уборки снега особенно важно для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые риски, такие как:

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

курение;

диабет;

высокий уровень холестерина;

высокое кровяное давление;

а также для людей, перенесших сердечный приступ или инсульт.

"Людям с такими характеристиками и тем, кто перенес операцию по шунтированию или коронарной ангиопластике, просто не следует сгребать снег", – подчеркнули авторы.

Также ученые посоветовали помнить об опасностях и делать короткие перерывы при работе со снегом. Они считают, что лучше двигать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.

Обратите внимание! Если вы чувствуете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега. Позвоните в службу спасения, если симптомы не исчезнут быстро.