А также у тех, кто не подозревает о заболевании. Об этом предупреждает американская кардиологическая ассоциация (AHA).

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Почему убирать снег – опасно

Уборка снега – очень трудоемкое занятие, усиливающееся влиянием низких температур на ваше тело. Это повышает кровяное давление и одновременно сужает коронарные артерии. Об этом сообщил Барри Франклин – ведущий автор научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.

Это действительно "идеальный шторм" для острых сердечных приступов,
– сказал он.

Что показали исследования

Исследователи обнаружили, что даже после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений участников превысила верхнюю границу. Это сравнимо с кардиотренировкой.

"У наименее подготовленных испытуемых была самая высокая частота сердечных сокращений при работе лопатой", – сказали ученые.

Поэтому многочисленные исследования обнаружили опасность уборки снега. И пришли к выводу, что острые сердечные приступы могут быть связаны с физическими упражнениями.

Кто в группе риска

Влияние уборки снега особенно важно для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые риски, такие как:

  • малоподвижный образ жизни;
  • ожирение;
  • курение;
  • диабет;
  • высокий уровень холестерина;
  • высокое кровяное давление;
  • а также для людей, перенесших сердечный приступ или инсульт.

"Людям с такими характеристиками и тем, кто перенес операцию по шунтированию или коронарной ангиопластике, просто не следует сгребать снег", – подчеркнули авторы.

Также ученые посоветовали помнить об опасностях и делать короткие перерывы при работе со снегом. Они считают, что лучше двигать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.