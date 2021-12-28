Уборка снега может стать причиной внезапной остановки сердца: что надо знать
Источник:MedicalXpress
Уборка снега может обернуться смертельным исходом и вызвать сердечный приступ или внезапную остановку сердца у людей с сердечными заболеваниями.
А также у тех, кто не подозревает о заболевании. Об этом предупреждает американская кардиологическая ассоциация (AHA).
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Почему убирать снег – опасно
Уборка снега – очень трудоемкое занятие, усиливающееся влиянием низких температур на ваше тело. Это повышает кровяное давление и одновременно сужает коронарные артерии. Об этом сообщил Барри Франклин – ведущий автор научного заявления AHA о сердечном риске, связанном с физическими упражнениями.
Это действительно "идеальный шторм" для острых сердечных приступов,
– сказал он.
Что показали исследования
Исследователи обнаружили, что даже после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений участников превысила верхнюю границу. Это сравнимо с кардиотренировкой.
"У наименее подготовленных испытуемых была самая высокая частота сердечных сокращений при работе лопатой", – сказали ученые.
Поэтому многочисленные исследования обнаружили опасность уборки снега. И пришли к выводу, что острые сердечные приступы могут быть связаны с физическими упражнениями.Внимание! Сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.
Кто в группе риска
Влияние уборки снега особенно важно для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые риски, такие как:
- малоподвижный образ жизни;
- ожирение;
- курение;
- диабет;
- высокий уровень холестерина;
- высокое кровяное давление;
- а также для людей, перенесших сердечный приступ или инсульт.
"Людям с такими характеристиками и тем, кто перенес операцию по шунтированию или коронарной ангиопластике, просто не следует сгребать снег", – подчеркнули авторы.
Также ученые посоветовали помнить об опасностях и делать короткие перерывы при работе со снегом. Они считают, что лучше двигать снег лопатой, чем поднимать и бросать его.Обратите внимание! Если вы чувствуете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега. Позвоните в службу спасения, если симптомы не исчезнут быстро.