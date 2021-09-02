Учащенный пульс изменяет нейронные пути, которые отвечают за принятие решений
Несколько лет назад ученые описали связь возбуждения и эффективность принятия решений в виде U-образной кривой: незначительное нарушение, как после чашки кофе, может значительно повысить производительность.
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- Ученые проанализировали данные предыдущего эксперимента, в ходе которого животные принимали решения быстрее, когда их пульс учащался.
- Далее изучили электрическую активность нейронов двух центров принятия решений в мозге: орбитофронтальную кору и дорсальную часть передней поясной коры.
Как ускоренный пульс влиял на нейронные связи
Далее ученые решили определить, что может произойти во время возбужденного состояния у пациентов, страдающих от тревожности, зависимости или других психиатрических расстройств.
Для этого они изучили данные, полученные после хирургического удаления миндалины, эмоционального центра мозга.
Неожиданные результаты
Анализ нейронной активности показал нечто очень интересное: повышенное возбуждение изменило роль нейронов в принятии решений.
В дорсальной части передней поясной коры возросло количество нейронов, отслеживающих внутренние состояния организма. Это изменило баланс информации, представленной в этой области, как если бы нейронные сигналы были перепрограммированы возбуждением.
Наши результаты показывают, что нейронные цепи принятия решений в мозге могут быть запрограммированы постоянно контролировать и интегрировать то, что происходит внутри тела,
– отметил Питер Рудебек, автор исследования.
Ученые считают, что эти результаты помогут лучше понять, как функционируют области мозга и фундаментальные клеточные процессы, лежащие в основе многих психиатрических расстройств.