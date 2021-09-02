Как учащенный пульс влияет на наш мозг

Тревожность часто сопровождается состоянием возбуждения: сердцебиение усиливается, давление растет, дыхание становится учащенным. Ученые из США провели эксперименты с участием приматов и обнаружили, что это состояние изменяет функцию одного из центров принятия решений в мозге.

Учащенный пульс изменяет нейронные пути, которые отвечают за принятие решений

Несколько лет назад ученые описали связь возбуждения и эффективность принятия решений в виде U-образной кривой: незначительное нарушение, как после чашки кофе, может значительно повысить производительность.

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Ученые проанализировали данные предыдущего эксперимента, в ходе которого животные принимали решения быстрее, когда их пульс учащался.

Далее изучили электрическую активность нейронов двух центров принятия решений в мозге: орбитофронтальную кору и дорсальную часть передней поясной коры.

Что обнаружили ученые?

Активность 6 нейронов коррелировала с колебаниями частоты пульса. Другими словами, если пульс менялся, то активность этих клеток тоже менялась – или ускорялась или замедлялась.

При этом активность других клеток в этой области по-прежнему влияла на принятие решений.

Как ускоренный пульс влиял на нейронные связи

Далее ученые решили определить, что может произойти во время возбужденного состояния у пациентов, страдающих от тревожности, зависимости или других психиатрических расстройств.

Для этого они изучили данные, полученные после хирургического удаления миндалины, эмоционального центра мозга.

Неожиданные результаты

Пульс участился, и чем выше он был, тем медленнее макаки выбирали вознаграждение. Таким образом, нарушение препятствовало процессу принятия решения.

Анализ нейронной активности показал нечто очень интересное: повышенное возбуждение изменило роль нейронов в принятии решений.

В дорсальной части передней поясной коры возросло количество нейронов, отслеживающих внутренние состояния организма. Это изменило баланс информации, представленной в этой области, как если бы нейронные сигналы были перепрограммированы возбуждением.

Наши результаты показывают, что нейронные цепи принятия решений в мозге могут быть запрограммированы постоянно контролировать и интегрировать то, что происходит внутри тела,

– отметил Питер Рудебек, автор исследования.

Ученые считают, что эти результаты помогут лучше понять, как функционируют области мозга и фундаментальные клеточные процессы, лежащие в основе многих психиатрических расстройств.