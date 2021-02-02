Учебник для 8-классников учит, что испуганный взгляд может спровоцировать насильника
В учебнике по Основам здоровья для 8-го класса раздел посвятили поведению преступников и жертв. Среди прочего авторы учебника называют "короткую юбку" и "испуганный взгляд" причинами, которые могут спровоцировать насильника совершить преступление.
Источник: фейсбук Инны Совсун
Принцип "сами виноваты"
Автором учебника "Основы здоровья" является Ольга Таглина. Издание вышло тиражом в почти 58 тысяч экземпляров. Так вот, книга учит 8-классников принципу "сами виноваты".
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По логике авторов, если вас ограбили, это потому, что вы спровоцировали преступника, "пригласили" вас ограбить: выставили напоказ кошелек с деньгами, дорогой мобильный или большое количество дорогих украшений.
Что в книге пишут об изнасиловании
Причина изнасилования – это короткая юбка, возвращение домой без сопровождения в темное время суток или испуганный вид,
– говорится в учебнике.
По мнению автора учебника, причиной изнасилования могут стать украшения / Скриншот страницы учебника
Такие выводы дети не должны воспринимать как правду
Учебник открытым текстом учит детей, что на "сильных и решительных" не нападают.
Извините, но такое впечатление, что этот учебник писал гопник или недобросовестный работник МВД времен Януковича,
– возмутилась нардепка Инна Совсун.
Этого можно было бы избежать
- Предварительно депутаты провалили законопроект №3900 об экспертизе учебников на научный характер, академическую добродетель и отсутствие дискриминационных высказываний.
- Также закон дал бы родителям инструменты, чтобы жаловаться на качество учебной литературы.
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