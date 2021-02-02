В учебнике по Основам здоровья для 8-го класса раздел посвятили поведению преступников и жертв. Среди прочего авторы учебника называют "короткую юбку" и "испуганный взгляд" причинами, которые могут спровоцировать насильника совершить преступление.

Источник: фейсбук Инны Совсун

Принцип "сами виноваты"

Автором учебника "Основы здоровья" является Ольга Таглина. Издание вышло тиражом в почти 58 тысяч экземпляров. Так вот, книга учит 8-классников принципу "сами виноваты".

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По логике авторов, если вас ограбили, это потому, что вы спровоцировали преступника, "пригласили" вас ограбить: выставили напоказ кошелек с деньгами, дорогой мобильный или большое количество дорогих украшений.

Что в книге пишут об изнасиловании

Причина изнасилования – это короткая юбка, возвращение домой без сопровождения в темное время суток или испуганный вид,

– говорится в учебнике.



По мнению автора учебника, причиной изнасилования могут стать украшения / Скриншот страницы учебника

Такие выводы дети не должны воспринимать как правду

Учебник открытым текстом учит детей, что на "сильных и решительных" не нападают.

Извините, но такое впечатление, что этот учебник писал гопник или недобросовестный работник МВД времен Януковича,

– возмутилась нардепка Инна Совсун.

Этого можно было бы избежать