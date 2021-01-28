В Запорожье во время урока физкультуры у 17-летнего школьника остановилось сердце. До приезда скорой парень уже не дышал, однако медикам удалось его реанимировать.

Источник: 24 канал

Во время урока парень потерял сознание

Директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко сообщил в фейсбук, что медики 40 минут боролись за жизнь парня.

Стоит знать Как спасти жизнь человека до приезда скорой

Сегодня в школе 17-летний парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. 40 минут реанимации, дефибрилляция, живой, слава Богу,

- написал Константин Малашенко.

Какое состояние парня

Медик добавил, что сейчас прогнозы делать еще рано — парень находится в реанимации.

Как сообщает местное издание ZAБор, инцидент произошел на уроке физкультуры.

"Инцидент произошел в школе №15, на 7-м уроке. У ученика одного из старших классов остановилось сердце на занятии по физкультуре", – говорится в сообщении.



Бригады скорой медицинской помощи на территории школы / Фото ZaБор