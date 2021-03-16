Это звучит как нечто из фантастического фильма, но ученые надеются, что смогут получить запах счастья. Его планируют использовать для помощи людям, страдающим от фобий или депрессии.

Когда человек чувствует себя счастливым или напуганным, его тело излучает различные запахи – хемосигналы. На самом деле они никак не пахнут, но могут вызвать у окружающих ощущение счастья или страха.

К теме Импульсивно-депрессивные эгоисты: пандемия очень негативно повлияла на психику и поведение людей

Это похоже на эмоциональное заражение. Если я испытываю страх, люди вокруг меня чувствуют запах моего тела, и могут бессознательно начать тоже испытывать страх,

– заявил Энцо Паскуале Скилинго, профессор факультета информационной инженерии университета Пизы, Италия.

Он убежден, что запах счастья так же может вызвать у других людей позитивный настрой. Поэтому Энцо надеется, что ученые смогут создать его в течение нескольких лет. Это может быть особенно важно после пандемии COVID-19, в результате которой выросли случаи депрессии.

Энцо Паскуале Скилинго координирует проектом POTION, который исследует хемосиналы. Исследователи с помощью видео вызывают у людей страх или счастье, а затем собирают их пот, чтобы проанализировать, какие химические соединения выделяются с каждой эмоцией.

Следующим шагом ученых является синтезирование этих запахов и исследование того, как они вызывают эмоции у других людей.

Если мы сможем использовать запах счастья в дополнение к обычному лечению фобий или депрессии, мы сможем повысить эффективность терапии,

– заметил профессор Скилинго.

Хемосигналы важны и для социального взаимодействия людей

Также исследователи POTION изучают, как запахи влияют на социальное взаимодействие людей. Вот кое-что из их выводов:

Предыдущие исследования показали, что эмоциональное состояние человека может влиять на то, как он реагирует на других людей.

А также на то, как другие люди реагируют на него.

Некоторые, кто испытывает страх, с меньшей вероятностью будут приближаться к людям или доверять им. Зато окружение будет опасаться таких людей.

Так же и со счастьем. Чем кто-то счастливее, тем больше вероятность того, что он будет доверять другим людям и привлекать окружение.

Если бы у нас была струя счастья... Если мы сможем найти какой-то запах, который может вызвать счастливый или положительный, я думаю, мы сможем помочь многим-многим людям,

– заявил профессор Скилинг.