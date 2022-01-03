Исследователи медицинского центра "Шиба" в Тель-ха-Шомери опубликовали соответствующий отчет об исследовании 2 января 2022 года. Выяснилось, что побочные эффекты оказались не больше, чем от третьей дозы.
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Что известно об исследовании
В исследуемой группе приняли участие 154 человека. Ученые изучали их реакцию на четвертую дозу. Результаты таковы:
- примерно 80% пациентов сообщили о легких воспалительных явлениях местного характера, похожых на наблюдавшихся при введении третьей дозы;
- у 45% испытуемых наблюдались кратковременное общее недомогание.
- 10% жаловались на слабость и боли в мышцах.
Больше серьезных расстройств здоровья при введении четвертой дозы не наблюдалось.
Мы пришли к выводу, что четвертая доза вакцины безопасна,
– заявила руководитель исследования профессор Гили Регев-Йохай.
Поэтому в ближайшее время специалисты смогут также предоставить данные о росте количества антител после введения четвертой дозы вакцины.
Бустерная доза в Израиле
В Израиле недавно одобрили вторую бустерную вакцину от коронавируса Pfizer для престарелых в домах престарелых, гериатрических палатах и соответствующих учреждениях. Это первая страна в мире, которая пошла на такой шаг.
Следует заметить, что с начала пандемии коронавируса в Израиле инфицировались более 1,3 миллиона граждан. По состоянию на 3 января в стране болеют почти 35 тысяч человек.