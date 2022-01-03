Ученые из Израиля рассказали, каких побочных эффектов ждать после четвертой дозы вакцины

Израиль первым в мире стал вакцинировать четвертой дозой от COVID-19. Ученые рассказали обо всех возможных побочных эффектах.

Исследователи медицинского центра "Шиба" в Тель-ха-Шомери опубликовали соответствующий отчет об исследовании 2 января 2022 года. Выяснилось, что побочные эффекты оказались не больше, чем от третьей дозы.

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Что известно об исследовании

В исследуемой группе приняли участие 154 человека. Ученые изучали их реакцию на четвертую дозу. Результаты таковы:

примерно 80% пациентов сообщили о легких воспалительных явлениях местного характера, похожых на наблюдавшихся при введении третьей дозы;

у 45% испытуемых наблюдались кратковременное общее недомогание.

10% жаловались на слабость и боли в мышцах.

Больше серьезных расстройств здоровья при введении четвертой дозы не наблюдалось.

Мы пришли к выводу, что четвертая доза вакцины безопасна,

– заявила руководитель исследования профессор Гили Регев-Йохай.

Поэтому в ближайшее время специалисты смогут также предоставить данные о росте количества антител после введения четвертой дозы вакцины.

Бустерная доза в Израиле

В Израиле недавно одобрили вторую бустерную вакцину от коронавируса Pfizer для престарелых в домах престарелых, гериатрических палатах и ​​соответствующих учреждениях. Это первая страна в мире, которая пошла на такой шаг.

Израиль еще в начале 2021 года стал первой страной, начавшей вакцинацию от COVID-19.

Следует заметить, что с начала пандемии коронавируса в Израиле инфицировались более 1,3 миллиона граждан. По состоянию на 3 января в стране болеют почти 35 тысяч человек.