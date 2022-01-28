Ученые из Японии успешно протестировали первую вакцину против старения на грызунах

Препарат удаляет неблагоприятные для развития клетки, которые стареют и могут приводить к различным заболеваниям.

Первые испытания вакцины проводились на мышах – они были успешными и показали, что вакцина работает. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем можно будет предупредить рак, нейродегенерацию и другие болезни.

Внимание Как возраст и занятия спортом влияют на развитие атеросклеротических бляшек

Как возникают болезни

Молодой организм умеет естественным образом удалять дисфункциональные клетки, которые стареют и могут приводить к заболеваниям. Клетки могут накапливать очень много повреждений. Тогда они перестают делиться, а иммунная система выводит их из организма.

Иммунные клетки также стареют. Поэтому особенно с возрастом у человека снижается способность уничтожать стареющие дисфункциональные клетки. В результате – они накапливают в организме и приводят к болезням.

Как продлить жизнь и избежать болезней

Чтобы решить эту проблему, ученые изучили экспрессию генов стареющих клеток и идентифицировали белок GPNMB. Позже выяснилось, что у людей он был в высоких концентрациях при атеросклерозе.

Вакцину протестировали на 3 группах мышей:

с жирной диетой;

болезнью ускоренного старения (прогерия);

на здоровых особях среднего возраста.

Улучшения наблюдались во всех трех группах. По сравнению с группами контроля у первой была хорошая метаболическая функция, у второй увеличилась продолжительность жизни, а у третьей наблюдалась более здоровая старость.

На примере атеросклероза, у мышей без GPNMB наблюдались менее выраженные симптомы болезни.

А без белка GPNMB, даже на фоне жирной диеты, которая ускоряет старение, животные реже развивали метаболические нарушения и имели меньше молекулярных признаков старения.

Наша работа указывает на новые стратегии борьбы со старением. Вероятно, есть намного больше сеноантигенов, которые продуцируются другими типами стареющих клеток (и белок GPNMB не единственная цель), поэтому впереди еще больше работы,

– заявил автор исследования Тору Минамино.

Будет ли это работать и на людях

Пока непонятно. Для человека необходимо будет разработать более простую стратегию омоложения без применения генетического редактирования. По этой причине в основе новой экспериментальной вакцины – пептиды, которые могут нацеливаться на GPNMB и стимулировать иммунную систему уничтожать клетки, его экспрессирующие.

В будущем ученые планируют разрабатывать у человека индивидуальные антивозрастные стратегии профилактики в зависимости от распространенности тех или иных типов стареющих клеток.