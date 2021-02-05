Ученые из Китая призвали ВОЗ исследовать происхождение коронавируса в других странах
Китайские ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения исследовать происхождение коронавируса и за пределами КНР. Ведь случаи коронавируса зафиксировали "в других странах еще до вспышки в Ухане".
Источник:People's Daily, China
Президент Китайской ассоциации вакцинной промышленности Фен Дуоцзя заявил, что ВОЗ должна исследовать происхождение коронавируса и в других странах, поскольку это глобальная пандемия.
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По его мнению, найти источник коронавируса в Ухане "научно невозможно", поскольку "были случаи, обнаруженные в других странах еще до сообщение о вспышке в Ухане".
Его поддержал и главный эпидемиолог Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан. Он также убежден в том, что после поездки в Ухань ВОЗ должна провести расследование за пределами Китая.
Они должны создать график для сбора образцов крови у пациентов даже от 2019 года, особенно тех, кто страдал от пневмонии, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь подозрительное,
– заявил Цзэн.
Он добавил, что цель исследователей – найти нулевого пациента или животное. Но ВОЗ якобы "пока не продемонстрировала такой четкой идеи".
Ученые из КНР отметили, что любая страна, которая сообщала о вспышке болезни в 2019 году, должна быть исследована.
Какие страны заметили следы коронавируса в 2019 году
- Италия, начало декабря 2019 года.
- США, середина декабря 2019 года.
- Испания, март 2019 года. Следы коронавируса обнаружили в заборах образцов сточных вод.
- Информация из: Университета Барселоны, The Local, Oxford Academic.
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