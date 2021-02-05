Китайские ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения исследовать происхождение коронавируса и за пределами КНР. Ведь случаи коронавируса зафиксировали "в других странах еще до вспышки в Ухане".

Президент Китайской ассоциации вакцинной промышленности Фен Дуоцзя заявил, что ВОЗ должна исследовать происхождение коронавируса и в других странах, поскольку это глобальная пандемия.

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По его мнению, найти источник коронавируса в Ухане "научно невозможно", поскольку "были случаи, обнаруженные в других странах еще до сообщение о вспышке в Ухане".

Его поддержал и главный эпидемиолог Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан. Он также убежден в том, что после поездки в Ухань ВОЗ должна провести расследование за пределами Китая.

Они должны создать график для сбора образцов крови у пациентов даже от 2019 года, особенно тех, кто страдал от пневмонии, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь подозрительное,

– заявил Цзэн.

Он добавил, что цель исследователей – найти нулевого пациента или животное. Но ВОЗ якобы "пока не продемонстрировала такой четкой идеи".

Ученые из КНР отметили, что любая страна, которая сообщала о вспышке болезни в 2019 году, должна быть исследована.

Какие страны заметили следы коронавируса в 2019 году

Италия, начало декабря 2019 года.

США, середина декабря 2019 года.

Испания, март 2019 года. Следы коронавируса обнаружили в заборах образцов сточных вод.

Информация из: Университета Барселоны, The Local, Oxford Academic.