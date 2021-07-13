Так называемый часы старения iAge придумали исследователи из Института Бака и Стэнфордского университета. Говорят, что такой механизм может оценить вероятную продолжительность жизни.

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Что известно об iAge

С помощью компьютерного моделирования ученым удалось создать алгоритм иммунных "часов". Он основан на связи уровня белка CXCL9 в крови с системным воспалением.

Система iAge измеряет воспалительную нагрузку и предсказывает заболевания:

связанные со старением;

снижением иммунитета с возрастом;

также объясняет исключительную продолжительность жизни у долгожителей.

Интересно! У одних людей признаки старения проявляются раньше, а у других – позже.

Программа не только позволяет спрогнозировать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и предсказать темпы ее старения в будущем.

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