Ученые из США создали механизм, определяющий биологический возраст человека
Источник:Longevity technology
Американские ученые создали систему, которая определяет биологический возраст человеческого организма. Делают это с помощью белков в крови.
Так называемый часы старения iAge придумали исследователи из Института Бака и Стэнфордского университета. Говорят, что такой механизм может оценить вероятную продолжительность жизни.
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Что известно об iAge
С помощью компьютерного моделирования ученым удалось создать алгоритм иммунных "часов". Он основан на связи уровня белка CXCL9 в крови с системным воспалением.
Система iAge измеряет воспалительную нагрузку и предсказывает заболевания:
- связанные со старением;
- снижением иммунитета с возрастом;
- также объясняет исключительную продолжительность жизни у долгожителей.
Программа не только позволяет спрогнозировать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и предсказать темпы ее старения в будущем.
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Что выяснили после анализа сотен образцов крови
- В целом ученые проанализировали образцы крови у более тысячи людей в возрасте от 8 до 96 лет.
- Сперва они планировали выяснить, как с возрастом меняются симптомы хронических воспалений.
- В частности, ученые обнаружили необычный "маркер старения" CXCL9. Этот белок вырабатывается эндотелием и помогает в выработке Т-клеток иммунной системы.
- На протяжении процесса старения и развития таких системных воспалений – все больше этого белка высвобождается, что вызывает старение клеток.