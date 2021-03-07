Американские правительственные ученые критикуют одноразовую прививку от коронавируса вакцинами Pfizer /BioNTech и Moderna, которые предназначены для двух доз препарата.

Ученые заявили, что имеется недостаточно доказательств того, что одна доза Pfizer и Moderna обеспечивает длительную защиту.

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Очень важно, чтобы эти вакцины использовались в соответствии с разрешением Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы предотвратить заболевание COVID-19, связанные с ним госпитализацию и смерть,

– сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

Ранее некоторые ученые и призывали перейти к прививке одной дозой препарата, ссылаясь на предыдущие исследования, которые якобы показывают, что один укол может быть эффективным. Они считают, что переход на этот режим позволит США ускорить темпы прививок.

Также в учреждении в конце 2020 года одобрили введение двух доз препаратов компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Кроме того, в США одобрено использование режима однократной дозы вакцины от Johnson&Johnson.

К слову, Украина должна получить вакцину Pfizer против коронавирусной инфекции в начале марта.



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