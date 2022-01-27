Впрочем, они предупредили, что существует высокий риск, что он проникнет в человеческую популяцию. Поэтому новый вариант потенциально может нести опасность для человека.
Внимание Новые штаммы COVID-19 будут заразнее, чем Омикрон, – ВОЗ
Как сообщили ученые, дело в том, что коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2.
Что известно о новом варианте
На самом деле не так много. Природа NeoCoV все еще достаточно не изучена.
Сейчас NeoCoV обнаружили у летучих мышей в ЮАР. Пока он циркулирует в этой популяции. Однако ученые отметили, что за его распространением необходимо пристально следить. Вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию,
Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей,
– заявили ученые.
По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека – вирусу требуется определенная мутация. Сейчас он угрожает только летучим мышам.
Накануне эксперты ВОЗ заявили, что увеличение продолжительности циркуляции коронавируса увеличивает его способность мутировать, а потому следующий штамм будет более заразным, а главное – более смертоносным.