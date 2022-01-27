Ученые из Уханя предупредили об опасности нового коронавируса в ЮАР

Ученые из Уханя нашли новый вариант коронавируса, который назвали NeoCoV. Пока его обнаружили только у летучих мышей.

Впрочем, они предупредили, что существует высокий риск, что он проникнет в человеческую популяцию. Поэтому новый вариант потенциально может нести опасность для человека.

Внимание Новые штаммы COVID-19 будут заразнее, чем Омикрон, – ВОЗ

Как сообщили ученые, дело в том, что коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2.

Что известно о новом варианте

На самом деле не так много. Природа NeoCoV все еще достаточно не изучена.

Сейчас NeoCoV обнаружили у летучих мышей в ЮАР. Пока он циркулирует в этой популяции. Однако ученые отметили, что за его распространением необходимо пристально следить. Вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию,

Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей,

– заявили ученые.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека – вирусу требуется определенная мутация. Сейчас он угрожает только летучим мышам.

Об этом говорится в публикации на сайте препринтов полноценных статей по биологическим наукам. Это означает, что пока работа ученых не прошла экспертную оценку.

Накануне эксперты ВОЗ заявили, что увеличение продолжительности циркуляции коронавируса увеличивает его способность мутировать, а потому следующий штамм будет более заразным, а главное – более смертоносным.