Утечка данных о гранте

Об этом свидетельствует анализ документов, утечка которых произошла недавно. В заявлении о предоставлении гранта от Агентства по исследовательским проектам при американском Министерстве обороны говорилось о том, что международная команда ученых ранее планировала объединить генетические данные похожих штаммов для того, чтобы создать новый вирус.

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Эксперты считают, что создание нового вируса могло быть частью работы по разработке вакцины, которая будет работать против коронавирусов.

Совместная заявка была подана еще в 2018 году. Теперь информация об этом попала в распоряжение аналитической группы Drastic, которая анализирует происхождение коронавируса.

Заявка продавалась от имени ученых из США, Китая и Сингапура, но ее отклонили. При этом эксперт в области генетики заявил изданию, что подобного рода работа может объяснить, почему близкий родственник COVID-19 так и не был обнаружен в природе.

Ближайший природный вирус-штамм Banal-52, зарегистрированный в Лаосе в прошлом месяце. Он на 96,8 % похож на COVID-19. Пока не было выявлено ни одного прямого предка, который, как ожидается, будет похож на 99,98%.

Исследования планировали проводить в Китае

Эти исследования должны были проводиться в Институте вирусологии города Ухань, представители которого неоднократно опровергали факт работы над созданием COVID-19.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения во время предыдущей поездки в Китай не смогли убедиться в том, что в этом институте таких работ не проводилось. Власти Китая также категорически опровергают версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Ранее комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу исследователей, которая занималась изучением происхождения коронавируса. Это сделали из-за возможного конфликта интересов.

Исследование происхождения коронавируса