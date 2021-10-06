Утечка данных о гранте
Об этом свидетельствует анализ документов, утечка которых произошла недавно. В заявлении о предоставлении гранта от Агентства по исследовательским проектам при американском Министерстве обороны говорилось о том, что международная команда ученых ранее планировала объединить генетические данные похожих штаммов для того, чтобы создать новый вирус.
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Эксперты считают, что создание нового вируса могло быть частью работы по разработке вакцины, которая будет работать против коронавирусов.
Совместная заявка была подана еще в 2018 году. Теперь информация об этом попала в распоряжение аналитической группы Drastic, которая анализирует происхождение коронавируса.
Заявка продавалась от имени ученых из США, Китая и Сингапура, но ее отклонили. При этом эксперт в области генетики заявил изданию, что подобного рода работа может объяснить, почему близкий родственник COVID-19 так и не был обнаружен в природе.
Ближайший природный вирус-штамм Banal-52, зарегистрированный в Лаосе в прошлом месяце. Он на 96,8 % похож на COVID-19. Пока не было выявлено ни одного прямого предка, который, как ожидается, будет похож на 99,98%.
Исследования планировали проводить в Китае
Эти исследования должны были проводиться в Институте вирусологии города Ухань, представители которого неоднократно опровергали факт работы над созданием COVID-19.
Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения во время предыдущей поездки в Китай не смогли убедиться в том, что в этом институте таких работ не проводилось. Власти Китая также категорически опровергают версию о лабораторном происхождении коронавируса.
Ранее комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу исследователей, которая занималась изучением происхождения коронавируса. Это сделали из-за возможного конфликта интересов.
Исследование происхождения коронавируса
- В марте 2021 года в результате исследования, которое провела ВОЗ и Китай отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса.
- В конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.
- В конце июля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой ВОЗ.
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.