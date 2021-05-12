Оптимистические расчеты

Предыдущие исследования давали очень большой разброс по цифрам вероятности повторного заражения. Согласно некоторым работам, снижение риска гарантировали на 80%, другие исследования давали гораздо более высокие цифры. Новое же исследование из Катара дает много поводов для оптимизма, поскольку показывает одни из самых лучших цифр.

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Однако, как отмечают авторы, эти данные все равно не говорят о долговременной защите. И не могут служить поводом для отказа от вакцинации всего населения.

Что выяснили ученые

Исследователи наблюдали за 43 тысячами пациентов в Катаре, которые получили положительный тест на антитела к SARS-COV-2 в течение 4 – 8 месяцев. Все они регулярно проходили тестирование на COVID-19.

Только у 314 пациентов (0,7% из контрольной группы) зафиксировали повторное заражение (согласно ПЦР-тестам).

зафиксировали повторное заражение (согласно ПЦР-тестам). Чуть меньше, чем у половины из них наличие повторного COVID-19.

Ученые также использовали генетическое секвенирование, чтобы с точностью установить факт повторного заражения.

Таким образом удалось установить, что факт наличия антител к SARS-COV-2 в крови пациента снижает риск повторного заражения в среднем на 95% в течение семи месяцев после болезни.

Повторные инфицирования проходили легче

Также авторы исследования отмечают, что даже в тех случаях, когда происходило повторное заражение, болезнь протекала намного легче, чем в первый раз.

У 66% повторно зараженных повторная болезнь протекала бессимптомно и зафиксировать ее удавалось лишь потому, что участники проходили регулярное тестирование.

Поэтому, вывод такой: люди, перенесшие COVID-19, получают естественную защиту от повторного заражения с вероятностью 95% в течение около семи месяцев после выздоровления.