Учитывая тот факт, что паралич Белла (паралич лицевого нерва по неизвестной причине) фиксировали у пациента дважды и только после вакцинации Pfizer, то это свидетельствует о том, что связь все же есть.

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Появление эпизодов сразу после введения каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был связан с вакциной Pfizer-BioNTech, хотя причинно-следственная связь до сих пор не установлена,

– отметили авторы исследования.

Состояние пациента впоследствии нормализовалось

У пациента был повышенный индекс массы тела, высокое кровяное давление и уровень холестерина, а также диабет типа 2.

Обе дозы вакцины вводили в левую руку.

Как именно проявилась побочная реакция? Пациент попал в отделение неотложной помощи после первого эпизода паралича. В частности, мужчина не имел возможности должным образом закрыть левый глаз или двигать левой стороной лба – врачи диагностировали паралич Белла.

Обратите внимание! Дальнейшее медицинское обследование и КТ сканирование головы не выявили других нарушений, пациент принимал курс стероидов, а паралич лицевого нерва полностью исчез.



Следовательно, это скорее временная побочная реакция, которая проходит со временем. Это единичный случай паралича лицевого нерва. Больше подобных реакций среди вакцинированных в мире не регистрировали! Поэтому преимущества вакцинации по-преднему превышают риски вакцинации.

После второй прививки реакция повторилась

Пациент получил вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech через 6 недель после первой, а через 2 дня развился более тяжелый паралич левостороннего лицевого нерва.

Пациенту повторно назначили курс стероидов. Сейчас состояние пациента нормализовалось.

В дальнейшем медики рекомендовали мужчине обсуждать введение моновакцин с врачом общей практики в каждом конкретном случае, учитывая риски и пользу от применения каждой вакцины.

Паралич Белла – что это? Паралич Белла связан с воспалением и отеком лицевого нерва вследствие накопления жидкости (отеков), вызванных вирусом.



Повышенный риск паралича Белла регистрировали после введения других вакцин, в частности, против гриппа и менингококков, хотя причинно-следственная связь не установлена.

Что известно о случаях паралича лица после вакцинации

К слову, единичные эпизоды одностороннего паралича лицевого нерва регистрировали во время первичных клинических испытаний трех основных вакцин против COVID-19, одобренных для использования в Великобритании (Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca).

Во время третьего этапа исследований было зарегистрировано четыре случая паралича лица у добровольцев, которые получали мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech и три случая – у добровольцев, которые получали мРНК-вакцину Moderna. В контрольной группе, где применяли плацебо, – случаев не регистрировали.

Также было зарегистрировано три случая паралича лицевого нерва у добровольцев, которые получали вакцину Оксфорд/AstraZeneca во время клинических испытаний, и было три случая у добровольцев, которые получали вакцину плацебо.