Поэтому перед тем, как бросать лобстеров в котел, женщина начала накуривать их марихуаной. Ресторатор заметила, что в таком состоянии они вообще не реагируют на повышение температуры и даже не пытаются выбраться из воды.
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Как это повлияло на мясо
Поскольку Шарлотта Джилл работает в ресторане, результат блюда имеет для нее большое значение. Женщина убеждала, что в моче людей, которые ели сваренных "под кайфом", не находили следов ТГК.
При этом она считала, что мясо таких лобстеров слаще и приятнее, потому что в них "не было гормона стресса".
Реакция в США
Инновационная техника приготовления ракообразных вызвала большой резонанс. Поскольку каннабис в рекреационных целях в США все еще запрещен, департамент здравоохранения штата Мэн запретил Шарлотте накуривать лобстеров каннабисом.
Но сообразительная ресторатор все же нашла выход из ситуации – заменила дым марихуаны на пары валерианы. По ее словам, эффект валерианы на четверть слабее каннабис.
Ученые решили повторить за Шарлоттой
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили проверить эффективность метода Шарлотты. Поэтому ученые тоже накурили лобстеров.
После этого исследователи измерили уровень ТГК в тканях ракообразных и определили их реакцию на изменение температуры.
Заметим, что исследование ученых еще не рецензировано. Его опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.
Результаты исследования:
- После 30-минутной ТГК-ингаляции лобстеры начинали двигаться медленнее.
- Но даже часовое пребывание в камере с наркотическим дымом не слишком повлияло на их тепловую реакцию.
- Интенсивность физиологической боли зависела от температуры, поэтому явных обезболивающих эффектов обнаружено не было.