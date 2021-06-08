Ученые накурили лобстеров марихуаной и сварили их: для чего

Лобстеров варят заживо. В 2018 году ресторатор из США Шарлотта Джилл хотела найти способ, как избавить несчастных ракообразных от страданий.

Поэтому перед тем, как бросать лобстеров в котел, женщина начала накуривать их марихуаной. Ресторатор заметила, что в таком состоянии они вообще не реагируют на повышение температуры и даже не пытаются выбраться из воды.

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Как это повлияло на мясо

Поскольку Шарлотта Джилл работает в ресторане, результат блюда имеет для нее большое значение. Женщина убеждала, что в моче людей, которые ели сваренных "под кайфом", не находили следов ТГК.

При этом она считала, что мясо таких лобстеров слаще и приятнее, потому что в них "не было гормона стресса".

Реакция в США

Инновационная техника приготовления ракообразных вызвала большой резонанс. Поскольку каннабис в рекреационных целях в США все еще запрещен, департамент здравоохранения штата Мэн запретил Шарлотте накуривать лобстеров каннабисом.

Но сообразительная ресторатор все же нашла выход из ситуации – заменила дым марихуаны на пары валерианы. По ее словам, эффект валерианы на четверть слабее каннабис.

Ученые решили повторить за Шарлоттой

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили проверить эффективность метода Шарлотты. Поэтому ученые тоже накурили лобстеров.

После этого исследователи измерили уровень ТГК в тканях ракообразных и определили их реакцию на изменение температуры.

Заметим, что исследование ученых еще не рецензировано. Его опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.

Результаты исследования: