Ученые Национальной академии наук Украины проанализировали динамику распространения COVID-19 и обновили прогноз развития эпидемии коронавирусной инфекции в Украине на следующий период 9 – 22 февраля 2021 года.

Так, ученые прогнозируют, что общая динамика заболеваемости и смертности в Украине уменьшится. Среднее количество новых случаев заражения коронавирусом составит около 3,5 тысячи в течение недели 9 – 15 февраля и около 3,3 тысячи случаев в течение недели 16 – 22 февраля.

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Среднее количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки составит 122 в течение недели 9 – 15 февраля и уменьшится в среднем до 113 16 – 22 февраля.

Динамика заболеваемости коронавирусом в регионах

В прогнозе говорится о росте количества новых случаев коронавируса в пяти областях Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех выявлений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны,

– отмечают ученые.

Также дальнейшее развитие динамики в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах.



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