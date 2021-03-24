Ученые Национальной академии наук Украины в новом прогнозе сообщили, что мужчины от коронавирусной инфекции умирают чаще, чем женщины.

Ученые НАН Украины, учитывая то, что темпы развития коронавируса в Украине набирают обороты, проанализировали продолжительность жизни украинцев.

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Да, падение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при достижении возраста 65 лет было более глубоким для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года.

Исследователи в докладе отметили, что в конце года темпы падения ОПЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими, и выше у мужчин.

Сокращение ОПЖ в возрасте 65 лет резко углубилось у мужчин, по сравнению с женщинами, на фоне эпидемической волны с пиком в ноябре 2020 года,

– заявили в НАН.



Ожидаемая продолжительность жизни при достижении 65-ти лет / Таблица НАН

Кроме того, по состоянию на декабрь 2020 года, падение ОПЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о высшей летальности из-за коронавирусной инфекции среди мужчин.