Ученые нашли еще один способ облегчить течение коронавируса
Источник:The Guardian
Группа ученых из Университета Майами пришла к выводу, что вакцинация против гриппа может предоставить частичную защиту против некоторых тяжелых последствий COVID-19. Также иммунизированные против гриппа с меньшей вероятностью будут нуждаться в неотложной помощи в случае инфицирования коронавирусом.
Детали исследования
Ученые проанализировали электронные медицинские карты почти 40 тысяч пациентов с COVID-19 из Великобритании, США и других стран, которые получили прививки от гриппа, с таким же количеством COVID-пациентов, которые не были вакцинированы от гриппа.
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Мы обнаружили ассоциацию, указывающую на то, что вакцинация против гриппа дает некоторую защиту от осложненного течения коронавируса,
– отметил автор исследования, профессор клинической хирургии Девиндер Сингх.
Кроме того, такие пациенты чаще нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии и неотложной помощи.
Вакцинироваться против коронавируса тоже надо
В то же время исследователи отметили, что это не исключает рекомендацию вакцинироваться против коронавируса – ни в коем случае, ведь вакцина против гриппа не даст такой же защиты как COVID-вакцина.
По мнению ученых, вакцина против гриппа, скорее всего, неспецифически стимулирует иммунную систему, делая ее сильнее и выносливее.