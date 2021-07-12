Ученые нашли еще один способ облегчить течение коронавируса

Группа ученых из Университета Майами пришла к выводу, что вакцинация против гриппа может предоставить частичную защиту против некоторых тяжелых последствий COVID-19. Также иммунизированные против гриппа с меньшей вероятностью будут нуждаться в неотложной помощи в случае инфицирования коронавирусом.

Детали исследования

Ученые проанализировали электронные медицинские карты почти 40 тысяч пациентов с COVID-19 из Великобритании, США и других стран, которые получили прививки от гриппа, с таким же количеством COVID-пациентов, которые не были вакцинированы от гриппа.

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Мы обнаружили ассоциацию, указывающую на то, что вакцинация против гриппа дает некоторую защиту от осложненного течения коронавируса,

– отметил автор исследования, профессор клинической хирургии Девиндер Сингх.

Согласно исследованию, невакцинированные от гриппа пациенты с коронавирусом имели на 45 – 58% выше риски инсульта, еще примерно на 40% у них чаще развивался тромбоз глубоких вен (ТГВ) и на 36 – 45% – сепсис.

Кроме того, такие пациенты чаще нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии и неотложной помощи.

Вакцинироваться против коронавируса тоже надо

В то же время исследователи отметили, что это не исключает рекомендацию вакцинироваться против коронавируса – ни в коем случае, ведь вакцина против гриппа не даст такой же защиты как COVID-вакцина.

По мнению ученых, вакцина против гриппа, скорее всего, неспецифически стимулирует иммунную систему, делая ее сильнее и выносливее.