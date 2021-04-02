В экспериментах на мышах исследователи из Гарвардского университета обнаружили биологические механизмы влияния гормона стресса на облысение. Их новая работа может привести к появлению новых методов лечения алопеции.

Как происходило исследование

Авторы нового исследования изучали мышей в состоянии хронического стресса. Они обнаружили, что стволовые клетки волосяных фолликулов животных остаются в фазе отдыха без регенерации дольше, чем обычно.

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При хроническом стрессе в организме мышей увеличивается уровень гормона кортикостерона, который вырабатывается в надпочечниках. В другом эксперименте введение этого гормона обычным мышам воспроизводило его эффект, который ученые наблюдали при стрессе: волосяные фолликулы начинали хуже регенерировать, их стволовые клетки становились менее активными.

Гормон стресса вызывает облысение

Ученые указывают, что эквивалент кортикостерону у людей – кортизол. Его уровень также повышается при стрессе, он известен как "гормон стресса".

Далее ученые сфокусировались на фолликулах, чтобы понять, имеет гормон стресса прямое действие на них. Кортикостерон присоединяется к специфическому рецептору в стволовых клетках. Исследователи вывели мышей без этого рецептора в фолликулах, то есть, исключили действие гормона на них.

Это не сработало: под действием гормона стресса волосы продолжали выпадать. Тогда ученые "изъяли" эти рецепторы и из волосяных сосочков – структур, которые располагаются под фолликулом. После этого период отдыха стволовых клеток сократился, под действием стресса волосы продолжали расти как обычно.

Новые способы лечения облысения

Волосяной сосочек очень важен для активации стволовых клеток фолликула. Однако ранее его работу при хроническом стрессе не изучали. В новом исследовании ученые определили, что стресс мешает сосочку вырабатывать белок Gas6.

В эксперименте введение Gas6 в кожу улучшало рост волос как в условиях стресса, так и без него. По мнению ученых, механизм, связанный с этим веществом потенциально можно использовать для разработки методов борьбы с облысением.