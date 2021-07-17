Снижение когнитивных функций при деменции происходит на фоне массовой гибели нейронов, которую может повлечь ложная иммунная реакция и нейронное воспаление. Массовая гибель нейронов активизирует астроциты и микроглию в попытке защитить мозг из-за воспаления.
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Дело в том, что в критические для организма моменты они нацелены на уничтожение областей мозга, где наблюдается гибель нейронов.
Важно уменьшить нейронное заполнение
Несмотря на то, что во время нейродегенеративных процессов в мозге наблюдается большое количество скоплений белков – токсичных бляшек, без нейронного воспаление человек может вообще не чувствовать симптомов деменции.
Есть немало случаев, когда в мозгу умершего обнаруживали большое количество бляшек, однако при жизни он не имел характерных признаков болезни. Это объясняется тем, что нейронное воспаление было минимальным или его не было вообще.
В ходе исследования ученым удалось уменьшить микроглию, для защиты нейронов от скоплений токсичных белков.
Понимание, что астроциты взаимодействуют с микроглией с помощью IL-3 имеет, важные клинические перспективы для лечения болезни Альцгеймера,
– прокомментировал исследователь Филипп Свирски.
Поэтому ученые резюмировали, что управляя IL-3 можно остановить или даже повернуть вспять развитие болезни.