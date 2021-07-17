Ученые нашли ключ к полному выздоровлению от деменции

Ученые обнаружили сигнальную молекулу, которая может "перепрограммировать" иммунные реакции в головном мозге и тем самым остановить нейродегенерацию. Их стратегия потенциально может избавить пациентов от уже имеющихся признаков болезни и остановить прогрессирование болезни.

Снижение когнитивных функций при деменции происходит на фоне массовой гибели нейронов, которую может повлечь ложная иммунная реакция и нейронное воспаление. Массовая гибель нейронов активизирует астроциты и микроглию в попытке защитить мозг из-за воспаления.

Интересно 17 причин, почему у вас "расплывается в глазах"

Дело в том, что в критические для организма моменты они нацелены на уничтожение областей мозга, где наблюдается гибель нейронов.

Важно уменьшить нейронное заполнение

Несмотря на то, что во время нейродегенеративных процессов в мозге наблюдается большое количество скоплений белков – токсичных бляшек, без нейронного воспаление человек может вообще не чувствовать симптомов деменции.

Есть немало случаев, когда в мозгу умершего обнаруживали большое количество бляшек, однако при жизни он не имел характерных признаков болезни. Это объясняется тем, что нейронное воспаление было минимальным или его не было вообще.

Команда исследователей из Гарварда подробно изучала этот процесс и обнаружила, что(IL-3).

В ходе исследования ученым удалось уменьшить микроглию, для защиты нейронов от скоплений токсичных белков.

Понимание, что астроциты взаимодействуют с микроглией с помощью IL-3 имеет, важные клинические перспективы для лечения болезни Альцгеймера,

– прокомментировал исследователь Филипп Свирски.

Поэтому ученые резюмировали, что управляя IL-3 можно остановить или даже повернуть вспять развитие болезни.