Он помогает предотвратить попадание клеток злокачественной опухоли в кровь. Тем самым и препятствует их распространению в другие части тела.
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Что известно о таком белке
Этот белок – TRPM7– останавливает распространение клеток по сосудистой системе. Об этом сообщил доктор философии Университета Джона Хопкинса, ведущий автор исследования Каустава Бера.
Ранее TRPM7 был известен как регулятор кальция в клетках. Однако исследователи посмотрели на него по-новому.
Полученные данные дают лучше понять не до конца известный вид распространения раковых клеток опухоли. Его называют "интравазацией".
Как это работает
Исследователи обнаружили, что искусственное увеличение белка TRPM7 в опухолевых клетках может помочь остановить интравазацию. Как следствие – и метастазирование. Все происходит так:
- белок ощущает поток жидкости в кровеносной системе;
- впоследствии указывает клетке изменить направление;
- уменьшается скорость интравазации.
Процесс подобен тому, что происходит, когда вы касаетесь горячего чайника и убираете руку,
– пояснил старший автор исследования Константинос Константопулос.
Далее исследователи обнаружили, что нормальные клетки имеют уровень TRPM7 выше, чем клетки саркомы (тип раковых клеток опухоли). А искусственное накопление белка в клетках опухоли повышает их чувствительность к потоку жидкости.
Больные с высоким уровнем TRPM7 живут дольше
Также исследователи отмечают, что отдельные пациенты с остеосаркомой, раком молочной железы, желудка и печени, у которых выявили высокий уровень TRPM7, чаще живут дольше, чем те, у кого уровень белка ниже.
Конечно, это не окончательное исследование. Впрочем, полученные результаты могут привести к новым методам лечения рака.
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