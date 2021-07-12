Ученые нашли механизм, который может помочь остановить распространение раковых клеток опухоли

Исследователи обнаружили особый механизм, который препятствует распространению метастаз раковой опухоли по организму человека. Речь идет о специальном белке.

Он помогает предотвратить попадание клеток злокачественной опухоли в кровь. Тем самым и препятствует их распространению в другие части тела.

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Что известно о таком белке

Этот белок – TRPM7– останавливает распространение клеток по сосудистой системе. Об этом сообщил доктор философии Университета Джона Хопкинса, ведущий автор исследования Каустава Бера.

Ранее TRPM7 был известен как регулятор кальция в клетках. Однако исследователи посмотрели на него по-новому.

Полученные данные дают лучше понять не до конца известный вид распространения раковых клеток опухоли. Его называют "интравазацией".

Как это работает

. Интравазация – это когда раковые клетки, отделившиеся от первичной опухоли, попадают в кровообращение. Так они могут "путешествовать" к другим частям тела, а также создавать колонии.

Исследователи обнаружили, что искусственное увеличение белка TRPM7 в опухолевых клетках может помочь остановить интравазацию. Как следствие – и метастазирование. Все происходит так:

белок ощущает поток жидкости в кровеносной системе;

впоследствии указывает клетке изменить направление;

уменьшается скорость интравазации.

Процесс подобен тому, что происходит, когда вы касаетесь горячего чайника и убираете руку,

– пояснил старший автор исследования Константинос Константопулос.

Далее исследователи обнаружили, что нормальные клетки имеют уровень TRPM7 выше, чем клетки саркомы (тип раковых клеток опухоли). А искусственное накопление белка в клетках опухоли повышает их чувствительность к потоку жидкости.

Больные с высоким уровнем TRPM7 живут дольше

Цель исследования состояла в том, чтобы проверить, можно ли взять эти раковые клетки и заставить их вести себя как нормальные. Ученым это удалось.

Также исследователи отмечают, что отдельные пациенты с остеосаркомой, раком молочной железы, желудка и печени, у которых выявили высокий уровень TRPM7, чаще живут дольше, чем те, у кого уровень белка ниже.

Конечно, это не окончательное исследование. Впрочем, полученные результаты могут привести к новым методам лечения рака.

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