Они представили новую более совершенную модель органоида мозга. Так смогли наблюдать потенциальный путь проникновения SARS-CoV-2 в клетки мозга.
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Нейробиолог Джозеф Глисон и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего подтвердили, что нервные клетки человека устойчивы к SARS-CoV-2. Однако из некоторых исследований стало очевидно, что другие типы клеток мозга могут играть роль так называемого троянского коня в этом процессе.
Усовершенствованная модель
Теперь Глисон представил усовершенствованную модель органоида мозга – ассемблоид. Его обогатили перицитами – специализированными клетками, которые окутывают кровеносные сосуды.
Что такое органоиды?
Это маленькие упрощенные версии органов. Они позволяют изучать в лабораторных условиях процесс развития, функционирования и возникновения патологий органов.
А органоиды мозга могут помочь лучше понять особенности возникновения некоторых заболеваний.
Такая усовершенствованная модель содержала многие типы клеток головного мозга и дополнительные перициты. Так ученые смогли исследовать то, как коронавирус попадает в клетки мозга.
Сначала ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 инфицировал эти перициты, а затем приводил к повреждению. Оказалось, что основной мишенью инфицирования были астроциты (это клетки, отростки некоторых из них обеспечивают транспорт веществ из крови к головному и спинному мозгу)
Кровеносные сосуды – очень вероятный путь проникновения коронавируса в мозг, по которому вирус сначала инфицирует перициты, а затем распространяется на другие типы клеток мозга,
– заявил Глисон.
С другой стороны, инфицированные перициты могут привести к воспалению кровеносных сосудов и в результате провоцировать тромбоз, инсульт и другие осложнения, которые очень часто обнаруживаются у пациентов с COVID-19.
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Данные еще детально изучают
Теперь исследователи намерены сделать модель еще более информативной и добавить к ней кровеносные сосуды, чтобы подтвердить полученные выводы и более детально изучить процесс.