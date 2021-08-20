Именно они и осуществляют инфицирование клеток. А без этих белков SARS-CoV-2 не получает необходимую информацию. Следовательно, перестает заражать клетки.
Интересно Обнаружили, какие типичные повседневные занятия повышают риск инсульта
Как коронавирус заражает человека
SARS-CoV-2 инфицирует клетки человека с помощью спаечного белка, который захватывает рецепторы клеток-хозяев. Теперь группе ученых из США удалось более детально изучить этот механизм и идентифицировать важных помощников спаечного белка – молекулы гликанов.
Этот новый механизм работает так:
- гликаны переключают рецептор-связывающий домен спаечного белка SARS-CoV-2 в открытое положение, а затем осуществляется инфицирование;
- если шлюзы закрыты, связаться с рецептором (белком) АСЕ2 клетки-хозяина не удается.
Теперь мы выяснили, как на самом деле происходит заражение с помощью спаечного белка,
– прокомментировала соавтор работы Ромми Амаро.
Если гликановые шлюзы получится эффективно заблокировать с помощью препаратов, то можно будет осуществить полный контроль над SARS-CoV-2. Дальнейшие исследования команды будут нацелены на поиск и разработку препаратов для данной мишени.
Как происходит заражение: смотрите видео ученых