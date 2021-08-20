Именно они и осуществляют инфицирование клеток. А без этих белков SARS-CoV-2 не получает необходимую информацию. Следовательно, перестает заражать клетки.

Интересно Обнаружили, какие типичные повседневные занятия повышают риск инсульта

Как коронавирус заражает человека

SARS-CoV-2 инфицирует клетки человека с помощью спаечного белка, который захватывает рецепторы клеток-хозяев. Теперь группе ученых из США удалось более детально изучить этот механизм и идентифицировать важных помощников спаечного белка – молекулы гликанов.

Справка. Расположенные по краям спаечного белка гликаны – это своеобразные шлюзы, через которые осуществляется инфицирование. Без них вирус теряет свою способность заражать клетки, как объяснили ученые.

Этот новый механизм работает так:

гликаны переключают рецептор-связывающий домен спаечного белка SARS-CoV-2 в открытое положение, а затем осуществляется инфицирование;

если шлюзы закрыты, связаться с рецептором (белком) АСЕ2 клетки-хозяина не удается.

Теперь мы выяснили, как на самом деле происходит заражение с помощью спаечного белка,

– прокомментировала соавтор работы Ромми Амаро.

Если гликановые шлюзы получится эффективно заблокировать с помощью препаратов, то можно будет осуществить полный контроль над SARS-CoV-2. Дальнейшие исследования команды будут нацелены на поиск и разработку препаратов для данной мишени.

Как происходит заражение: смотрите видео ученых