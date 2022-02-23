Это очень сложный процесс, однако новая технология обещает не только ускорить, но и удешевить восстановление.

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Ученые из Австралии обнаружили, что стволовые клетки могут быстро восстановить поврежденную или потерянную кость с помощью высокочастотных звуковых волн.

Костная ткань происходит из мезенхимальных стволовых клеток, которые преимущественно расположены в костном мозге. Из предварительных исследований уже было известно, что вибрации звуковых волн могут вызвать дифференцировку этих клеток, однако процесс был длительным, а результат неоднозначеным. Теперь эти проблемы удалось решить.

Результаты экспериментов

Оказалось, что в специальной среде под влиянием сигналов частотой 10 МГц по 10 минут в течение 5 дней удается ускорить процесс превращения мезенхимальных стволовых клеток в костные.

Мы можем использовать звуковые волны, чтобы оказать на стволовые клетки нужное давление в нужных местах и ​​тем самым запустить процесс смены. Наша технология проста и экономична в использовании, поэтому ее можно легко масштабировать для одновременной обработки большого количества клеток, что жизненно важно для эффективной тканевой инженерии,

– объяснил соавтор работы Лесли Йео.

Например, как только стволовые клетки начинают процесс дифференцировки в костные клетки, их можно вводить в организм в место травмы или наносить имплантат.

Такой подход устраняет необходимость в препаратах, которые направляют стволовые клетки по необходимому пути, что в результате ускоряет и упрощает процесс и повышает его эффективность.

Кроме костного мозга, мезехнимальные стволовые клетки можно получить из жировой ткани, так что теоретически лечение можно сделать еще проще. В настоящее время ученые продолжают исследование, чтобы оценить потенциал метода в клинической практике.