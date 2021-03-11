С помощью искусственного интеллекта экспериментальная умная колонка может следить за сердечным ритмом человека. И даже диагностировать аритмию.

Проблемы диагностики

Длительное наблюдение за ритмом сердца человека нужно при диагностике аритмии и для научных исследований. Сейчас для такого наблюдения используются устройства с закрепленными на теле электродами.

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Бесконтактный мониторинг ритма сердца имеет некоторые преимущества. Его можно использовать при инфекционных болезнях, когда трудно обеззаразить аппаратуру (включая условия карантина). Он может облегчить наблюдение за людьми с кожными заболеваниями и аллергией. Если простое бесконтактное наблюдение станет доступным, в эру телемедицины человек сам сможет записать ритм своего сердца и продемонстрировать его врачу дистанционно.

Бесконтактное наблюдение за ритмом сердца

Экспериментальная умная колонка, которую разработали ученые, распространяет звуковые волны в диапазоне, который не воспринимает ухо человека. Отраженные от различных поверхностей волны возвращаются к устройству колонки. Благодаря этому устройство может чувствовать сердцебиение (колебания грудной клетки) человека, находящегося в зоне его действия – на расстоянии от 30 до 60 сантиметров.



Колонка измеряет сердечный ритм на расстоянии до 60 сантиметров / Фото: medicalxpress

Чтобы умная колонка смогла диагностировать аритмию, ученые использовали обучаемый искусственный интеллект. Ранее ИИ мог узнавать только ритмичные звуки, узнать сбит ли ритм ему было не под силу.

В исследовании нового устройства приняли участие 26 здоровых лиц и 24 человека с различными нарушениями ритма. Ученые сравнивали показания разумной колонки с данными стандартного монитора сердечного ритма. При измерении промежутков между ударами сердца (важнейший показатель для диагностики аритмии) данные разумной колонки мало отличались от данных монитора.

Сейчас умная колонка способна считывать ритм сердца только у человека, сидящего напротив нее. В дальнейшем ученые собираются усовершенствовать устройство, чтобы его можно было использовать для более длительного наблюдения, например, когда человек спит.