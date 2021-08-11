Речь о Херсонской и Одесской областях. Ученые сообщили, что стремительно растет заболеваемость и в западных регионах на фоне низкого ее уровня.
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Лидеры по заболеваемости и госпитализации
Впрочем, угрожающая ситуация наблюдается в Херсонской и Одесской областях, говорится в прогнозе ученых.
На уровне регионов лидером заболеваемости оказалась Херсонская область,
– отметили ученые
Они объяснили, что там количество случаев болезни и положительных тестов за последнюю неделю удвоилось, занимая сейчас первое место по этим показателям, не считая столицу. При этом по количеству госпитализаций, которые за неделю выросли на 36%, область не показывают существенного отрыва от других регионов.
Лидерство по количеству новых проведенных госпитализаций удерживает Одесская область, где они выросли в 1,5 раза за неделю и в 1,8 раза за две недели.
Другие критические регионы
Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно. Резкий рост заболеваемости на фоне относительно невысокого ее уровня наблюдается в Тернопольской области.
К слову, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киеве – 186;
- Запорожской области – 96;
- Донецкой области – 89;
- Харьковской области – 81;
- Днепропетровской – 70.
Последняя ситуация с коронавируса в Украине
- Со вчерашнего дня, 10 августа, в Украине коронавирусом заболели 1 122 человек. Среди новых заболевших – 54 детей и 31 медик. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.
- В целом с начала пандемии коронавирусом заболели – 2 261 354 человека в Украине. Выздоровели – 2 193 752 человека, но, к сожалению, умерли от болезни – 53 149 человек.