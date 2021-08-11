Ученые назвали 2 области, в которых наиболее угрожающая ситуация с COVID-19

Несмотря на то, что за последние сутки, 10 августа, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве, Запорожской и Донецкой областях, ученые Национальной академии наук Украины сообщили о наиболее угрожающей ситуации в двух других регионах.

Речь о Херсонской и Одесской областях. Ученые сообщили, что стремительно растет заболеваемость и в западных регионах на фоне низкого ее уровня.

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Лидеры по заболеваемости и госпитализации

Впрочем, угрожающая ситуация наблюдается в Херсонской и Одесской областях, говорится в прогнозе ученых.

На уровне регионов лидером заболеваемости оказалась Херсонская область,

– отметили ученые

Они объяснили, что там количество случаев болезни и положительных тестов за последнюю неделю удвоилось, занимая сейчас первое место по этим показателям, не считая столицу. При этом по количеству госпитализаций, которые за неделю выросли на 36%, область не показывают существенного отрыва от других регионов.

Лидерство по количеству новых проведенных госпитализаций удерживает Одесская область, где они выросли в 1,5 раза за неделю и в 1,8 раза за две недели.

Другие критические регионы

Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно. Резкий рост заболеваемости на фоне относительно невысокого ее уровня наблюдается в Тернопольской области.

К слову, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве – 186;

Запорожской области – 96;

Донецкой области – 89;

Харьковской области – 81;

Днепропетровской – 70.

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