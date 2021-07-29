Прогноз заболеваемости на август

Согласно прогнозам экспертов Национальной академии наук (НАН), уже 3 августа среднее количество инфицированных увеличится до 638, а до 10 августа возрастет до 735.

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Возрастет и смертность от коронавируса – в среднем за сутки будут регистрировать до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

Риски ускорения заболеваемости высокие

Сейчас ухудшение эпидемиологической ситуации фиксируют на Востоке и на Юге Украины.

В то же время, риски значительного ускорения роста остаются высокими. За последнюю неделю драйверами роста числа случаев болезни оказались регионы на Востоке Украины и в меньшей степени на Юге Украины – после того, как неделю назад почти весь недельный прирост случаев болезни был сосредоточен в южных областях (прежде всего в Одесской области),

– говорится в сообщении.

Специалисты НАН также обеспокоены штаммом коронавируса Дельта, который уже обнаружили в Украине. Этот штамм активно распространяется по Европе и уже привел к значительному увеличению инфицированных в сутки.

Ситуация с COVID-19 в Украине пока

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 846 украинцев. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 25 больных. В то же время 510 пациентов выздоровели.

Что касается карантина, в стране сейчас действует адаптивный карантин. Пока не осталось областей в красной, оранжевой и желтой зонах. Все регионы находятся в зеленой зоне.

В то же время в Украине сделали уже более 5,2 миллиона прививок от коронавируса, более 1,8 миллиона украинцев получили две дозы.

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